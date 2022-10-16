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  4. Gümüşhane'de KYK yurdunda zehirlenme vakası! Öğrenciler hastanelik oldu

Gümüşhane'de KYK yurdunda zehirlenme vakası! Öğrenciler hastanelik oldu

16.10.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda 40 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı.

Gümüşhane'de KYK yurdunda zehirlenme vakası! Öğrenciler hastanelik oldu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yatılı yurtta kalan 40 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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AKŞAM YEMEĞİ SONRASI RAHATSIZLANDILAR

İlçedeki Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yatılı kaldıkları Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda önceki akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 40 öğrenci, ilçedeki hastaneye başvurdu.

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Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KYK Gümüşhane
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