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GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

14.05.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri; Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Peki, Gümüşhane seçim sonuçları ne oldu? AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı? İşte, Gümüşhane seçim sonuçları canlı takip ekranı...

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Gümüşhane seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy verme işleminin ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yakından takip edilecek. 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy veren seçmenler akşam saatlerinde yayımlanan verileri inceleyecekler. Kelkit seçim sonuçları, Köse seçim sonuçları, Kürtün seçim sonuçları, Şiran seçim sonuçları, Torul seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. Gümüşhane seçim sonuçları internette araştırılıyor. İşte, Gümüşhane seçim sonuçları ekranı...

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GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

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Gümüşhane seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

*GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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