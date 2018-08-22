Gümüşhane'de çatışma: Biri kırmızı listede 2 PKK'lı öldürüldü (2)

KIRMIZI LİSTEDE, 4 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN 'TÜRK TARIK' ÖLDÜRÜLDÜ

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin kimlikleri belirlendi. Teröristlerin PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde Kırmızı Kategori'de, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu liderliğini üstlenen Barış Öner'in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi. Teröristlere ait sırt çantaları üzerinde mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

KILIÇDAROĞLU SALDIRISINI PLANLAMIŞTI

Kırmızı listede, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner, 25 Ağustos 2016'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Artvin’in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. 'Türk Tarık' kod adlı terörist geçen ay Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.

PKK'NIN SÖZDE KARADENİZ AÇILIM GRUBU ÇÖKTÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in öldürülmesi ile birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı. Tunceli'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner'in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan, 2'si teslim oldu, 6sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçışa geçti.

PANİKLERİ TELSİZE YANSIDI

Güvenlik güçleri kaçış bölgelerini kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri terörist grubun izini sürerken Tokat ve Gümüşhane'den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de teröristlerin kaçış güzergâhında önlem aldı. Operasyonlara ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de destek veriyor.

FOTOĞRAFLI



