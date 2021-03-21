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Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

21.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaşayan duayen gazeteci Yücel Yönal, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünden 12 saat önce çektiği son fotoğrafını ve hiç bilinmeyen birçok fotoğrafını vefatının 48.yıl dönümünde gün yüzüne çıkarttı.

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Sivas’ta yaşayan 79 yaşındaki duayen gazeteci Yücel Yönal, meslek hayatının bir bölümünü dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na ayırdı. Yönal, 16 yıl boyunca Aşık Veysel’i yakından takip ederek günümüze ulaşan fotoğraflarına imzasını attı. Yönal, meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafları ve Aşık Veysel’e ait özel fotoğrafları evinin bodrum katında arşivledi. Yönal’ın arşivinde Aşık Veysel’in hayattayken çekilen son iki fotoğrafı da yer alıyor. Fotoğraflardan biri vefatından 12 diğeri ise 48 saat önce çekildi.

'EN BÜYÜK MUTLULUĞU GÜLEREK FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİYDİ'

Yücel Yönal, Aşık Veysel’in fotoğraflarının her zaman gülerken çekilmesini istediğini belirtip "Gözlerinin görmemesine rağmen en büyük mutluluğu fotoğraflarının gülerek çekilmesini istemesiydi. 1973 yılında Aşık Veysel ağır hasta diye bir duyum aldım. Buradan özel bir doktor bulup Aşık Veysel’e götürdüm. Doktora kontrol ettirdikten sonra, ölümünden 48 saat önce çektiğim fotoğrafı Sivas’a gönderdim” dedi.

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AŞIK VEYSEL'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI

Yönal, Aşık Veysel’in ölümünden önceki son fotoğrafını ölümünden 12 saat önce çektiğini belirterek "O yılların Valisi Celal Kayacan’a telefon açtım. Sayın Valim Aşık Veysel’in durumu çok ağır dedim. Vali o zaman ‘yarın köyüne birlikte gidelim’ dedi. Ertesi gün Sivrialan’a, Aşık Veysel’in köyüne gittik. Vali Celal Kayacan Aşık Veysel’in ölümünden 12 saat önce görüştü. Biz şehre döndükten 12 saat sonra Aşık Veysel’in hakka yürüdüğü haberi yayıldı. Cenazesi o gün saat geç olduğu için defnedilmedi Aşık Veysel’in vasiyeti üzerine bir gün evde bekletildi. Ertesi gün hınca hınç dolu mezarına Türkiye’nin dört bir tarafından insanlar gelip Aşık Veysel’e ahtı vefa ettiler. 48 saat ve 12 saat önce Aşık Veysel’in Son fotoğraflarını ben çektim” şeklinde konuştu.

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'İLK DEFA GÖRDÜM VE ÇOK ETKİLENDİM'

Yönal, Aşık Veysel’in isteği üzerine dönemin Sivassporlu futbolcuları ile teknik heyetinin hastanede kendisini ziyaret ettiklerini ifade edip, bu ana dair fotoğrafını Sivasspor kulübüne hediye etmek istediğini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci ve spor yorumcusu Abdullah Yiğit, fotoğrafın etkileyici olduğunu ifade edip şunları söyledi:

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“Gerçekten ilk defa görüyorum. Aşık Veysel’in Sivassporu istediğini ve Sivassporlu futbolcuların, teknik heyetle birlikte kaldığı hastanede ziyaret ettiğinin fotoğrafını ilk defa gördüm ve çok etkilendim. Gerçekten bu fotoğraf bir tarih."

Kaynak: İHA

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Sivas

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