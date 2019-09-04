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GÜNCELLEME 2 - Erzurum'daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:17 | Son Güncelleme

Karayazı ilçesindeki kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı CENAZENİN DİYADİN İLÇESİNDE DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, tedavi gördü hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesini karşılamak üzere 04 B 0241 plakalı sivil otomobili ile bir hafta önce Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken kontrolden çıkan aracının devrilmesi sebebiyle ağır yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, yoğun bakım servisinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Çiftçi'nin naaşı daha sonra otopsi yapılmak üzere Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Hastane bahçesinde tören düzenlendi

Jandarma Uzman Çavuş Çiftçi için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Çiftçi'nin, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Güvercin Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği eşi Songül Çiftçi gözyaşı döktü.

Törene katılan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve beraberindekiler tören alanında bulunan Çiftçi'nin yakınlarına taziyelerini iletti.

Jandarma Uzman Çavuş Çiftçi'nin amcası Mehmet Çiftçi, hastanede gazetecilere yaptığı açıklama, yeğeninin 25 gün önce evlendiğini söyledi.

Kayınpederi ile akrabalarını almak üzere Karayazı'dan şehir merkezine doğru aracıyla gelirken Çiftçi'nin kaza yaptığını anımsatan Çiftçi, "Vatan sağ olsun, muradına ermeden genç yaşta aramızdan ayrıldı. Babasını da 15 yaşında kaybetmişti." diye konuştu.

Çiftçi'nin cenazesi okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere, Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.

- Gözyaşları arasında toprağa verildi

Diyadin ilçesinden alınan Çiftçi'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına getirildi.

Çiftçi, okunan dua sonrası aile ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aile ve yakınlarının yanı sıra cenazeye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, Erzurum Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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