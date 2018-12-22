GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

Önceden açıklanmayan bir güzergahta ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafikte aksama yaşanırken sürücüler korna çalarak sarı yeleklileri destekledi.

Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransa krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde, bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler de kapatılmadı.

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride zaman zaman polis ile protestocular arasında gerginlik yaşanırken, en az 65 kişi gözaltına alındı.

Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesinin önünde de gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemciler, bu sırada bir çöp bidonunu da ateşe verdi.

- 65 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçlerinin verilerine göre, öğle saatlerinde Paris'teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katılırken, en az 65 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sarı yeleklilerin öncü isimlerden Eric Drouet'nin de olduğu öğrenildi.

- 200 noktada yol kesme eylemi

Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" sloganları attı.

-Macron'un evinin önünde gösteri

Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un ülkenin kuzeyindeki Touquet kasabasındaki evinin önünde yüzlerce eylemci gösteri düzenledi.