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GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

Başkent Paris'teki gösterilere katılanların sayısı ciddi oranda düşse de ülkede 200 noktada yol kapama eylemi yapılıyor - Paris'te önceden açıklanmayan güzergahda ilerleyen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti - Güvenlik güçleri ile protestocular arasında Paris Belediyesinin önünde gerginlik yaşanırken, polis taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi - Paris'teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katılırken, en az 65 kişi gözaltına alındı - Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Touquet'deki evinin önünde yüzlerce gösterici toplandı DETAYLAR VE GÖZALTI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride zaman zaman polis ile protestocular arasında gerginlik yaşanırken, en az 65 kişi gözaltına alındı.

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde, bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler de kapatılmadı.

Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransa krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

- Biber gazıyla müdahale

Önceden açıklanmayan bir güzergahta ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafikte aksama yaşanırken sürücüler korna çalarak sarı yeleklileri destekledi.

Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesinin önünde de gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemciler, bu sırada bir çöp bidonunu da ateşe verdi.

- 65 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçlerinin verilerine göre, öğle saatlerinde Paris'teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katılırken, en az 65 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sarı yeleklilerin öncü isimlerden Eric Drouet'nin de olduğu öğrenildi.

- 200 noktada yol kesme eylemi

Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" sloganları attı.

-Macron'un evinin önünde gösteri

Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un ülkenin kuzeyindeki Touquet kasabasındaki evinin önünde yüzlerce eylemci gösteri düzenledi.

Sarı yeleklilerin gösterilerde kapattığı kavşakta dün yaşanan kazada bir kişi ölürken, protestolara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron Fransa paris Sarı yelekliler

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