HABER

GÜNCELLEME 2- Kabil'de intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:07 | Son Güncelleme

Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Saldırının etkisiyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı varAğrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ahlat'taİçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ahlat'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan intihar saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.