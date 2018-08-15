GÜNCELLEME 2- Kabil'de intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Saldırının etkisiyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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