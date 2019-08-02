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GÜNCELLEME 2 - Kanyonda ayağı kırılan kadın için kurtarma çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Valla Kanyonu'ndan geçiş yaparken ayağı kırılan katılımcının kanyondan çıkartılması için ekipler harekete geçti - Ayağı kırılan kadın, Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter ile kanyondan alındı AYAĞI KIRILAN KADININ KURTARILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Valla Kanyonu'ndan geçiş yapan ekipteki bir kadının ayağı kırıldı.

Festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na giriş yapacak sporcular, sabah erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. Uzman ekipler tarafından sporculara rota hakkında bilgi verildi.

Gerekli kontrollerin ardından 19 kişilik sporcu grup, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na giriş yaptı. Bir süre sonra kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım'ın sol ayağı kırıldı. Yıldırım'ın bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyona 19 kişinin giriş yaptığını belirterek, "Bunlardan 3'ü Ankara ekibindendi. Bu üç kişilik gruptan Zeynep Yıldırım isimli arkadaşımız ayağında platin olduğu halde bu bilgiyi grup yetkililerine vermemiş. Bir kısa ip inişi sırasında platinli ayağı kırılmış. Bunun üzerine içerideki sağlıkçı arkadaşlar olaya müdahale etti. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Yıldırım'ı, beraberindekilerin daha uygun bir yere taşıdığını anlatan Yaşar, "Kanyonda bulunanlar olayın olduğu yerden biraz daha ileriye götürerek, helikopterin alabileceği pozisyona getirdiler. Helikopterle bulunduğu yerden alınması planlanıyor. Hem AFAD hem de UMKE içeriden hastayı nasıl alacakları yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. İçeriden arkadaşların geriye getirerek çıkarması gibi ikinci bir plan da düşünülüyor." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalar sonucu Yıldırım, Kara Havacılık Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kanyondan alınarak, Horma Kanyonu Kamp Alanı'na getirildi. Ambulansa alınan Yıldırım, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye Başkanı Yaşar, kanyonda ayağı kırılan Yıldırım'ın sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden alınarak, tedavi sürecinin başlatıldığını söyledi.

İkinci gün etkinliklerinin büyük oranda tamamlandığını dile getiren Yaşar, "İkinci günde sporcularımız Valla ve Horma Kanyonu'na girdi. Horma Kanyonu'ndan çıkışlar oldu. Valla'da yürüyüşler sürüyor. Mağara ve diğer doğal gezilerimiz de tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan da yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü kaydetti.

Valla Kanyonu'nun, Türkiye'nin önemli kanyonlarından biri olduğunu hatırlatan Kuvan, "Kanyon festivali kapsamında Valla Kanyonu geçişimiz vardı. Arkadaşlarımız Valla'ya girdiler ama bir arkadaşımızın ayağında kırılma oldu. Diğer arkadaşlar gerekli müdahaleyi orada yaptı. Kısa sürede helikopterle müdahale edilerek, bölgeden alındı. Gerekli tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kendisinin sağlık durumu iyi. Kanyona giren diğer sporcularımızın yürüyüşü devam ediyor. Onların yarın ya da Pazar günü çıkış yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Festivalin çok güzel geçtiğini dile getiren Kuvan, "Küçük bir aksaklık dışında festivalimiz oldukça güzel geçiyor. İlgi ve alaka her geçen gün artıyor. Özellikle bölge insanının ilgisinin artması bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

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kanyon festivali KASTAMONU Pınarbaşı Valla Kanyonu

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