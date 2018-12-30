GÜNCELLEME 2 - Kayak merkezinde arızalanan telesiyejde mahsur kaldılar

Öksüz, telesiyej hattında mahsur kalanların ailelerinin endişelenmemesini isteyerek, "Yaklaşık bir saat telesiyej hattında mahsur kaldılar, ancak güvenli şekilde tahliye edildiler. Ailelerinin endişelenmesine gerek yok. Kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmaya devam ediyor. Telesiyejden kurtarılanların bazılarını ekiplerimiz gitmek istedikleri yere götürdü, bir kısmı ise kayak yapmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Mahsur kalanların ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığını anlatan Öksüz, "Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok." dedi.

- "Şu anda hiçbir problem yok"

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında kısa süreli bir mekanik arıza meydana gelmesi nedeniyle mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi, AFAD ekipleri ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etti.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayakseverleri taşıyan telesiyej hattının inişe yakın noktasında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da telesiyejde mekanik problem meydana geldiğini ifade ederek, "Bende bugün kayağa geldim, saat 14.30 gibi Karanlıkdere tesisimiz mekanik arızaya geçti. Mekanik arızaya geçer geçmez arkadaşlarımız hemen müdahale ettiler, arızalanan telesiyeji onarmak için çalışmalara başladılar. Sarıkmış Dağ AŞ'ye bağlı kurtarma ekiplerimiz ile Jandarma ekiplerimiz hemen müdahale ettiler." ifadelerini kullandı.

- "Mahsur kalanların sağlık durumu iyi"

Vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını anlatan Toksoy, "Yaklaşık bir saat içerisinde yaklaşık 60 kişiye kurtardık, mekanik arıza giderildi, tesisimiz çalışıyor, şu anda bir sıkıntı yok. Saat 15.30 itibarıyla herkes indirildi. Mahsur kalanlarda herhangi bir sıkıntı yok, herkesin sağlık durumu iyi. Yaklaşık bir saat içerisinde herkes kurtarıldı, tesisimiz çalışıyor." dedi.

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalanlar olduğunu anlatarak, "Telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişi, yapılan çalışmalar sonucu güvenli şekilde tahliye edildi." diye konuştu.