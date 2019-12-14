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GÜNCELLEME 2- Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:38 | Son Güncelleme

Akçakent Belediye Başkanının sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 3 çocuğu hayatını kaybetti - Kazanın Çiçek ailesi taziyeye giderken meydana geldiği öğrenildi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu baba ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur Çiçek (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek de (15) kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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