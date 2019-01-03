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GÜNCELLEME 2- Metrobüs durağında kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Metrobüsün Darülaceze-Perpa durağında çarptığı kişi hayatını kaybetti - İETT, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi İETT'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına geldiği sırada, yolcu Mehmet Süel'e (57) çarptı.

Kazada yaralanan Süel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Yaralı Mehmet Süel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İETT'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah saat 08.00 sularında M4676 numaralı metrobüs aracı Perpa durağına yanaştığı sırada, erkek bir yolcu dengesini kaybederek metrobüs yoluna düşmüştür. Bu esnada meydana gelen kazada vatandaşımız yaralanmış, sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. 1962 doğumlu Mehmet Süel olarak kimliği tespit edilen vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
İETT Kaza Metrobüs perpa

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