GÜNCELLEME 2 - Tuzla'da gemi yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Litvanya bandıralı Andromeda adlı kuru yük gemisinin ambar kısmında kaynak yapılırken yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek için tersaneye çağrıldı.
Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi uygulandı.
Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çabalarının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
- İBB'den açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı Andromeda isimli kuru yük gemisine itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtilerek, "Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi 6 sayılı Tuzla Gemi Endüstri AŞ Tersanesi içerisinde tadilat halindeki Litvanya bandıralı Andromeda isimli (tahmini 100 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde) kuru yük gemisinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerimiz 17 araç, 50 personel ile müdahale etmektedir." denildi.
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