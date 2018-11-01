HABER

GÜNCELLEME 2 - Tuzla'da gemi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

Tersanedeki Litvanya bandıralı kuru yük gemisinde çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE İBB'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Litvanya bandıralı Andromeda adlı kuru yük gemisinin ambar kısmında kaynak yapılırken yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek için tersaneye çağrıldı.

Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi uygulandı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çabalarının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

- İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı Andromeda isimli kuru yük gemisine itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtilerek, "Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi 6 sayılı Tuzla Gemi Endüstri AŞ Tersanesi içerisinde tadilat halindeki Litvanya bandıralı Andromeda isimli (tahmini 100 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde) kuru yük gemisinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerimiz 17 araç, 50 personel ile müdahale etmektedir." denildi.

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Vali Şahin'e veda programıVali Şahin'e veda programı
Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'daRusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi Tuzla yangın

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategorideki terörist öldürüldü

Gri kategorideki terörist öldürüldü

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.