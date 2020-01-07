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  4. GÜNCELLEME 3 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü

GÜNCELLEME 3 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Kirman kentinde izdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi yeniden başladı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan 67'sinin tedavisinin devam ettiğini ve 8 yaralının özel müşahede altında tutulduğunu aktaran Kulivend, hayatını kaybeden 56 kişiden 35'inin erkek, 21'inin kadın olduğunu kaydetti.

Bu arada izdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi tekrar başladı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kirman süleymani Tahran

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