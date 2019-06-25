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GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
iç güvenlik operasyon İçişleri Bakanlığı

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