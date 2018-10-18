GÜNCELLEME- Ablasıyla gittiği arkadaşlarının evinde yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 14 yaşındaki F.Ç, ablasıyla gittiği arkadaşlarının evinde silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, 14 Ekim'de 17 yaşındaki B.Ç, kız kardeşi F.Ç. (14) ile Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki arkadaşları B.A, E.T. ve A.A'nın evine gitti.
F.Ç, evde kimin ateş ettiği henüz belirlenemeyen ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, evdeki 3 ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu maddenin F.Ç. vurulduktan sonra başka bir adrese taşındığını tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ç'nin ablası B.Ç. ve evde bulunan 3 kişi tutuklandı.
Polis ekiplerinin, F.Ç'nin nasıl öldüğünü belirlemek için çalışmaları sürüyor.
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- Tutuklanan ablanın ifadesi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan B.Ç'nin, kardeşi maktul F.Ç. ile olayın meydana geldiği eve haftadan haftaya oturmaya gittiklerini söylediği öğrenildi.
Olay günü saat 10.30 sıralarında yine eve gittiklerini anlatan B.Ç'nin, arkadaşları E.T'nin tabancayı beline koyup dışarı koştuğunu belirterek, "Kardeşime, 'Kalk çocuk kendisine bir şey yapacak' dedim. Kardeşim, tabancayı E.'nin elinden çekip eline aldı, oturma odasındaki koltuğa gidip oturdu, üzerine de battaniye çekti. Bu esnada tabanca elindeydi. Yüzü kapalıydı. 'Uyuyacağım' dedi. Ben de 'Yapma, etme elinde patlayacak' dedim. Elinden çektim ama o sırada silah patlamadı." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
B.Ç'nin tabancayı kardeşinin elinden alıp kanepeye geçtiğini ve uzandığını savunarak, şunları anlattığı belirtildi:
"Tabancayı uzandığım yastığın altına koydum. Kardeşim tabancayı yastığımın altından aldı. Aldıktan sonra tekrar aynı pozisyona geçti, yine battaniyeyi üstüne çekti. Uyuyacağını söyledi ama uyumadı. Bir el silah sesi duydum ama çok az bir sesti. Bu esnada E.T. tuvaletteydi. Patlama olduğunda ilk önce E. diye bağırdım. B.A'nın odasına, sonra da A.A'nın odasına gittim. Sonra kardeşimin yanına gittim, battaniyeyi üzerinden çektim, kendisini vurmuş olduğunu gördüm."
Diğer şüphelilerin hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini dile getiren B.Ç'nin, "Olay benim anlattığım şekilde olmuştur. Diğer şüphelilerin, benim kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını sağladığım yönünde beyanlarını kabul etmiyorum. Hepsi yalandır. Benim kardeşim ile aramda bir husumet yoktur. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için herhangi bir neden yoktur. Ben kimseye 'Kovanı saklayın ya da silahı temizleyin' tarzında cümle kullanmadım. O eve gitme nedenim, kardeşimi yalnız bırakmama isteğimdir." dediği öğrenildi.
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