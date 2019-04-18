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GÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

Polis, sosyal medyadan bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı - Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan DHKP-C, THKP-C, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kent merkezi ile Ceyhan ve Kozan ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar arasındaki N.K'nin terör örgütü DKP/BÖG adına Suriye'de çatışmalara katıldığı iddia edildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

- Polis, sosyal medyadan bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı - Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon
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