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GÜNCELLEME - Adıyaman'da 4 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

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Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Kuyucak köyü bölgesinde sürdürülen operasyona takviye için gelen jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik görevlisinin olay yerinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimizin, sivil aracın terörist unsurlar olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu dost ateşiyle, kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, bölgedeki operasyonun geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

- Şehitlerin kimlikleri belirlendi

Öte yandan, şehitlerin kimlikleri de belli oldu. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile şehit jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek'in hastanedeki otopsi işlemleri sürüyor.

Şehitlerin naaşları yarın sabah İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Bu arada, terör saldırısında yaralanan askerleri kaldırıldıkları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etmek isteyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile beraberindekiler, vatandaşın tepkisi üzerine acil servis önünden ayrıldı.

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Adıyaman şehit terör saldırısı

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