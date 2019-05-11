HABER

GÜNCELLEME - Adıyaman'da evde patlama: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Patlamada yaralanan kişinin define aramak amacıyla hazırlık yaptığı iddia edildi DETAYLAR EKLENDİ

Adıyaman'da define aramak için hazırlık yaptığı iddia edilen kişi, evin odunluk kısmında meydana gelen patlamada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşar K'ye ait tek katlı evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, torna makinesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Bomba imha uzmanı tarafından yaklaşık bir saat incelenen malzemeler emniyet müdürlüğe götürüldü.

Boyacı olduğu öğrenilen Yaşar K'nin define aramak amacıyla hazırlık yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyunca patlamanın yaşandığı eve gittiğini belirterek, "Burada define amaçlı kullanılan patlayıcı malzemeler bulunduğunu öğrendim. Yaşar K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. " ifadesini kullandı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Bakan Selçuk, ödül törenine alçı ayakkabısı ve bastonla katıldıBakan Selçuk, ödül törenine alçı ayakkabısı ve bastonla katıldı
Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
define ev patlama patlayıcı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Kongrede gergin dakikalar

Kongrede gergin dakikalar

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

Üsküdar'da deniz motoru yangını!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.