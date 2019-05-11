GÜNCELLEME - Adıyaman'da evde patlama: 1 yaralı

Adıyaman'da define aramak için hazırlık yaptığı iddia edilen kişi, evin odunluk kısmında meydana gelen patlamada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşar K'ye ait tek katlı evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, torna makinesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Bomba imha uzmanı tarafından yaklaşık bir saat incelenen malzemeler emniyet müdürlüğe götürüldü.

Boyacı olduğu öğrenilen Yaşar K'nin define aramak amacıyla hazırlık yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyunca patlamanın yaşandığı eve gittiğini belirterek, "Burada define amaçlı kullanılan patlayıcı malzemeler bulunduğunu öğrendim. Yaşar K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. " ifadesini kullandı.

