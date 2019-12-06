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GÜNCELLEME - Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi OPERASYONA İLİŞKİN DETAY EKLENDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Ağrı İçişleri Bakanlığı operasyon terörist Tutak

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