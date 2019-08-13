GÜNCELLEME - Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun istikametine giden Hasan Sağlam yönetimindeki 34 LT 4571 plakalı otomobil, Sekü köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Ufuk Koç'un kullandığı 34 FOU 05 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Koç ile aynı araçta bulunan Merve, Elanur (2), Eymen ve Sündüs Koç (54) ile diğer araçtaki Semanur Sağlam (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Elanur Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

