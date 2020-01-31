GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı yaralı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Mehmet Enis Bilgi idaresindeki Kamil Koç, Yüksel Avcı idaresindeki Metro ve sürücüsü öğrenilemeyen Amasya İtimat'a ait yolcu otobüsleri, Mehmet Korkmaz yönetimindeki tır ile Erol Ünyen idaresindeki hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır da birbirleriyle çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre araçtan yola fırlayan tır sürücüsü Mehmet Korkmaz hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Metro firmasına ait otobüs sürücüsü Yüksel Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkartırken, yolun Ankara istikameti kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

