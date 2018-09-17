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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile karadan 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale ediyor.

Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabiliyor.

Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor.

- Bazı seralar da zarar gördü

Bazı seralara zarar veren yangının daha büyük bir alana yayılmaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.

Bu arada, seralara yakın bir yerden başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca orman yangını

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