GÜNCELLEME - Bağcılar'da hastane yangını

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisindeki güç ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada, hastalar tahliye edilip ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.
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