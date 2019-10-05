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GÜNCELLEME - Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet karşıtı gösterilerin 5'inci gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugünkü gösterilerde 5 kişi ölürken, onlarcası da yaralandı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, dün gece saatleri itibarıyla, ülke genelindeki gösterilerde ölü sayısının 100'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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Bağdat gösteri

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