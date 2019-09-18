GÜNCELLEME - Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.

"Bir kısmını ailelerine teslim ettik. Diğer çocuklarımızın da taburcu edip ailelerine teslim ediyoruz. Hayati riski olan hiçbir çocuğumuz yok. Burada yatıp müşahede altında tutmamız gerektirecek sıkıntımız yok. Bir saat içinde bütün çocuklarımızı taburcu etmiş olacağız. Sebebi konusunda Çevre Şehircilik, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri numunelerini aldı, çalışmaları yapacaklar. Sonucunda herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşırsak ona göre hareket edeceğiz."

