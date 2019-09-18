HABER

GÜNCELLEME - Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Sındırgı ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve kaşıntı yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi - Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: - "Hayati riski olan hiçbir çocuğumuz yok. Bir saat içinde bütün çocuklarımızı taburcu etmiş olacağız" İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ, ÖĞRENCİ SAYISI GÜNCELLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 98 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.

İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevredeki hastanelere götürülen 98 öğrenciye ayakta müdahale edildi. Çocukların aileleri de hastaneye geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, öğrencilerin ellerinde yüzlerinde yanma, gözlerinde yaşarma ve yanma şikayetiyle hastanelere gönderildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir kısmını ailelerine teslim ettik. Diğer çocuklarımızın da taburcu edip ailelerine teslim ediyoruz. Hayati riski olan hiçbir çocuğumuz yok. Burada yatıp müşahede altında tutmamız gerektirecek sıkıntımız yok. Bir saat içinde bütün çocuklarımızı taburcu etmiş olacağız. Sebebi konusunda Çevre Şehircilik, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri numunelerini aldı, çalışmaları yapacaklar. Sonucunda herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşırsak ona göre hareket edeceğiz."

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
Sınırları aşan güvercin yarışmasıSınırları aşan güvercin yarışması
Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazırErgene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaşıntı Okul öğrenci Sındırgı

En Çok Okunan Haberler

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.