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  4. Boşandığı eski eşinin yaşadığı eve gelip eski baldızı ve arkadaşını öldürdü!

Boşandığı eski eşinin yaşadığı eve gelip eski baldızı ve arkadaşını öldürdü!

29.05.2024 23:46
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Adana'da Murat K., boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı Deniz T. ve onun arkadaşı Şahan Uğurlu’ya av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği eski baldızı yaralanırken, Uğurlu ise hayatını kaybetti.

Boşandığı eski eşinin yaşadığı eve gelip eski baldızı ve arkadaşını öldürdü!

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., bir süre önce boşandığı eski eşinin yaşadığı ve kendisine ait eve geldi. Murat K., burada eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., av tüfeğiyle Deniz T. ve Uğurlu'ya ateş açtı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Saçmaların isabet ettiği iki kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise evin önündeki otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Deniz T.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana boşanma
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