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GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:24 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da eğitim öğretim yılının başlaması öncesi sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şehir merkezlerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli 486 hap, 85 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemeye yarayan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bursa sokak satıcısı tutuklandı uyuşuturu operasyonu

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