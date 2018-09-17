GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da eğitim öğretim yılının başlaması öncesi sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şehir merkezlerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 8 kişiyi yakaladı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli 486 hap, 85 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemeye yarayan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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