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GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı - Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 98 gram metamfetamin, 242 gram bonzai, 52 gram esrar, 519 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen bin 255 lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılığımız koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin işlemleri sonucunda yapılan 66 ayrı delillendirmede 49 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilmiştir.

Soruşturma dosyamız kapsamında 49 şüphelinin yakalanması ve suç unsuru ele geçirilebilmesi amacıyla şüphelilerin ikametgahlarında arama yapılması için bugün Bursa ili ve İnegöl ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıs yakalanmıştır."

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