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GÜNCELLEME - Cidde'de Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

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CİDDE (AA) - Cidde'de Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

Mekke Emirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cidde'nin Süleymaniye semtindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında çıkan yangında, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangının halen kontrol altına alınamadığı ve itfaiye araçlarının yanı sıra havadan da helikopterlerle alevlere müdahale edildiği ifade edildi.

Yangın nedeniyle, Mekke ve Medine arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Yılda 60 milyon yolcu taşınması beklenen Mekke-Medine arasındaki hızlı tren hattı, geçen yıl ekim ayında hizmete açılmıştı.

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Cidde Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu yangın

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