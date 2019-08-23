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GÜNCELLEME - Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 06:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, diğerinin cesedine ulaşıldı KAYBOLAN KİŞİNİN BOĞULDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde Bayram D. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra Bayram D. ile arkadaşının yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Bayram D'nin bulunması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonunda Bayram D'nin bulunan cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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