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GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4'ü Polonya uyruklu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Denizli yönüne giden Muhittin Keçel idaresindeki 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Yumurtaş Mahallesi yakınlarında refüjdeki su tahliye kanalına devrildi.

Kazada yaralanan Polonya uyruklu Steınert Alexandır (39), Babınsv Swawomır (49), Havanacb Agaeda (39), Edyta Yanusıewıcz (39) ile rehber Gamze Başak (33), 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İçerisinde 35'i turist 41 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildikten sonra yaklaşık 150 metre sürüklendiği belirtildi.

Turistlerin Antalya'dan Pamukkale'ye ziyaret için geldikleri öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle bir süre kontrollü akışın sağlandığı kara yolunda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Pamukkale Polonyalı trafik kazası tur otobüsü turist

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