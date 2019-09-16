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GÜNCELLEME - Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi yerleşkesinde üniversiteye ait sulama traktörünün çarptığı Sezen Zambak, yaşamını yitirdi - Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitiren Zambak'ın ölümü üzerine Ege Üniversitesi Senatosu iki gün yas ilan etti - Fakülte bünyesinde yürütülen "Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt" projesinde çalıştığı öğrenilen genç kız için yarın tören düzenlenecek DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi çalışanı V.B'nin kullandığı sulama amaçlı kullanılan traktör, yerleşke girişindeki kontrol noktasından sonraki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'a (23) çarptı.

Zambak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Sezen Zambak'ın Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitirdiği öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından Ege Üniversitesi Senatosu 2 gün yas ilan etti.

Senatodan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumenin ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada fakülte bünyesinde yürütülen "Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt" projesinde çalıştığı öğrenilen genç kız için yarın Ziraat Fakültesinde tören düzenleneceği belirtildi.

Zambak'ın üniversitedeki öğretim üyeleri ve öğrenci arkadaşları, Çiğli ilçesi Denizciler Sitesi'nde oturan acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi Sezen Zambak trafik kazası

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