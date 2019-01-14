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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:35 | Son Güncelleme

Kocaköy ilçesinde, etkisiz hale getirilen teröristlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alının 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy'e bağlı Bozbağlar köyü sınırlarında 11 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, operasyonda etkisiz hale getirilen "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik adlı teröristlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik adlı teröristler etkisiz hale getirilmiş, üzerilerindeki 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 şarjör, 76 fişek, 4 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kocaköy PKK Terör örgütü

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