GÜNCELLEME - Eşi için kayıp başvurusunda bulunan koca gözaltına alındı

Isparta'da eşi için kayıp başvurusunda bulunan kişinin, karısını eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden kamyon şoförü Ferhat T. (23), eşi Ümmühan T'nin (22) kayıp olduğunu bildirdi.
Verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Ferhat T'nin, eşini eşarpla boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Keçiborlu-Dinar yolunda gösterdiği yerde Ümmühan T'nin cesedinin bulunduğu belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keçiborlu Adliyesine sevk edilen Ferhat T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ferhat T'nin ifadesinde, eşiyle konuşmak için Keçiborlu-Dinar yol ayrımına geldiğini, burada tartışma çıkması üzerine cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Eşinin kendisini aldattığını öne süren zanlının, pişman olduğunu ifade ettiği bildirildi.
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