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GÜNCELLEME - Eşini bıçaklayıp 5 aylık bebeğini rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı eşini evinde bıçakla yaralayan kişi, polis ekipleri gelince 5 aylık bebeğini rehin aldı - Polis ekiplerinin ikna ettiği şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıktan sonra 5 aylık bebeğini rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta oturan Abdürrezzak G. (21), tartıştığı eşi Dilan G'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dilan G, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Abdürrezzak G. ise polisi görünce 5 aylık bebeği G.G'yi rehin alarak, kendisini eve kilitledi. Polis ekiplerinin ikna ettiği Abdürrezzak G, gözaltına alındı.

Şüpheliye, evden çıkarıldığı sırada, kapı önünde bekleyen Dilan G'nin yakınları tepki gösterdi.

Poliste farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Abdürrezzak G, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebek G.G, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Numune Hastanesinde tedavi edilen annesine teslim edildi.

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