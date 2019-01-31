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GÜNCELLEME - FETÖ'nün sözde "polis imamı" hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki hücre evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan E.C'nin, Ereğli ilçesinde bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelinin Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki hücre evinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.C, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan E.C'nin, ihraç edildiği belirtildi.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması gözaltı polis imamı tutuklama Zonguldak

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