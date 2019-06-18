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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 65 kişiden çoğunluğu aktif görevde olan 49 zanlı gözaltına alındı GÖZALTI SAYILARI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen 65 kişiden, çoğunluğu halen görevde olan 49 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 6 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 49'u yakalandı.

Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 19 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün sivil ve asker yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon polis TSK

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