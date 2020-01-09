HABER
  4. GÜNCELLEME - Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

GÖZALTI VE KATILIMCI SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü.

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 16'sı polis olmak üzere 36 kişi yaralandı.

- Gösterilere 452 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığına göre 56 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 452 bin kişi katıldı. Sendikalara göre Paris'teki gösteride 370 bin kişi yer aldı.

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ederken, kamu, Paris ve büyük kentlerde sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandıAtletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı
Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçtiKimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik reformu Fransa gösteri grev macron

En Çok Okunan Haberler

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti

9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.