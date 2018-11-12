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GÜNCELLEME- Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:38 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME- Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da freni patlayan kamyon, 10 araca çarptı.

Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Halit A. idaresindeki 41 UL 804 plakalı kamyon, freni boşalınca 10 araca çarptıktan sonra kuyumcu dükkanına girerek durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.

Kamyonun şoförü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kuyumcu Adil Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı olmadığı için sevinçli olduklarını belirterek, "Günlük rutin işlerimizi yaparken bir kamyon yokuştan inerken freni patladığı için birkaç araca vurdu. Dükkanımızın önünde 6-7 basamak olmasına rağmen içeriye girdi. Olan mala oldu, onu da telafi edeceğiz." dedi.

Kaza anı kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Çavuşbaşı trafik kazası

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