GÜNCELLEME - Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu

TUNUS (AA) – Tunus'ta Meclis Başkanlığına Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi seçildi.

Nahda Hareketi Partisinin adayı Gannuşi, 217 üyeli Mecliste 123 oy alarak salt çoğunluğu sağladı.

Mecliste yapılan oylamada Demokratik Akım Partisinin adayı Gazi Şavaşi 45, Yaşasın Tunus Hareketi Partisinin adayı Mervan Felfal 18, Özgür Anayasa Partisinin adayı Abir Musa ise 21 oy aldı.

- Nahda Hareketi, başbakan adayını cumaya kadar açıklayacak

Gannuşi, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, partisinin en geç cuma gününe kadar başbakan adayını açıklayacağını söyledi.

Henüz hükümet konusuna girmediklerini, bunun yakın gelecekte konuşulacağını belirten Gannuşi, "Başbakan Nahda'nın ilk sırasından veya onuncu sırasından olabilir. Nahda'nın dostlarından da olabilir, ancak bu çevrenin dışından olmayacak." dedi.

Bir gazetecinin "Tunus'un Kalbi Partisi hükümette yer alacak mı?" sorusu üzerine Gannuşi, "Bizimle temasa geçmeyi kabul eden tüm partilerle iletişim kurduk, veto uygulamadık. Halkın seçtiği hiçbir partiyi boykot edemeyiz." ifadelerini kullandı.