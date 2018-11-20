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GÜNCELLEME - Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi ekiplerce karaya çıkarıldı DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.

Yapılan çalışmada, denizdeki 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.

Kurtarılanlardan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin teşhisi için, olayda sağ kurtulan bir kişiyi hastaneye getirdi.

Hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Talal Muheammed (42) olduğu belirlendi. Muheammed'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Turgutreis Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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