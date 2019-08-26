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GÜNCELLEME - Güngören'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Şüpheli Hülya Ö'nün ifadesinden: - "Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım" ADLİ SÜREÇ VE AYRINTILAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hülya Ö, "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, dün bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö'nün Kadir Ö'yü bıçaklayarak, öldürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Hülya Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, Kadir Ö’nün yaklaşık bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, Güngören'de yaşadıklarını, evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisine şiddet uyguladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığını ancak tekrar barıştıklarını, 24 Ağustos Cumartesi günü evde eşinin alkol almaya başladığını, kendisine hakaretler ettiğini, kendisinin de eşine boşanacağını söylediğini ve eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunması üzerine kaçarak, yatak odasına geçtiğini ve uyuduğunu anlattı.

Dün de eşinin alkol almaya devam ettiğini, kendisiyle birlikte olmak için yanına geldiğini, kendisinin bu durumu istememesi üzerine eşinin eliyle kafasına vurmaya başladığını, eşinin kaçtıkça diğer odalarda kendisini darbetmeye devam ettiğini dile getiren Hülya Ö, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde salonda yoktu. Peşimden salona geldi, boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğer darbenin nereye geldiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım."

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hülya Ö, çıkarıldığı Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinde, "Ben kendimi korumak amacıyla bıçağı sallamıştım. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." dedi.

Hakimlik, Hülya Ö'nün "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Bakırköy Adalet Sarayı eşini kasten öldürme Güngören

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