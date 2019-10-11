GÜNCELLEME- Hasta yakınının sağlık personelini darbetmesi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezine (ASM) gelerek çocuğunun kullandığı ilaç kendi adına yazılmadığı gerekçesiyle sağlık personeli ile bir vatandaşı darbeden hasta yakını tutuklandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezine kayıtlı hasta A.M.S, dün başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere merkeze geldi. Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken, kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı. İlacın kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı. Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını A.M.S, sekreter Sümeyra Akdemir ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta yakını sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakını A.M.S'yi gözaltına aldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Beykoz Adliyesinde mahkemeye çıkarılan A.M.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, darbedilen sağlık personeli ile vatandaşın şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. - "Can güvenliğimiz yok, tedirginiz" Mağdurlardan Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi Sekreteri Sümeyra Akdemir, AA muhabirine, şahsın sağlık ocağına gelerek oğlu için ilaç yazdırmak istediğini, oğlunun nerede olduğunu sorduğunda kreşte olduğu cevabını aldığını, bunun üzerine bu şekilde işlem yapamayacağını söylediğini anlattı. Sistemden sorgulama yaptığında şahsın çocuğunun Çekmeköy'deki bir sağlık ocağına kayıtlı olduğunu gördüğünü ifade eden Akdemir, şöyle konuştu: "Bu şekilde işlem yapılamayacağını ve aile hekiminin burada olması gerektiğini belirtmeme müsaade etmeden söylenerek küfrederek gitti. Daha sonra içeri daha şiddetli girdi. Masayı yumruklamaya, bana yumruk atmaya başladı. Bana vurmaya başladığında diğer amca sağ olsun müdahale etti. Masayı itmiş. Benden sinirini alamadığı için o amcayı da darbetti." Can güvenliği olmadığını düşündüğünü dile getiren Akdemir, "Çünkü hemen karşımdaki iş yerinde çalışıyor. Tedirginim. Bütün çalışanlarımız bayan. Korkuyorum biraz." ifadelerini kullandı.