HABER

GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı ZANLININ YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı yaptığı öne sürülen zanlı yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi 368. Sokak'ta motosikletle seyir halinde olan Kadir Genç ve Erdinç Katar'a kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

Olayda yaralanan Genç ve Katar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Derviş Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışmasıAK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde depremMuğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.