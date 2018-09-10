GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı yaptığı öne sürülen zanlı yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi 368. Sokak'ta motosikletle seyir halinde olan Kadir Genç ve Erdinç Katar'a kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

Olayda yaralanan Genç ve Katar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Derviş Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

