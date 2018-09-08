GÜNCELLEME - İkitelli'de iş merkezinde yangın

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece İkitelli'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede bütün çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

