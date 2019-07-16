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GÜNCELLEME - İran'da iki trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

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İran'ın İsfahan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ilk kaza İsfahan eyaletine bağlı Buyin ile Miyandeşt ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.

İçinde 22 kişi bulunan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 8 yaralıdan 2'sinin durumunun da ağır olduğu aktarıldı.

- Kaçak akaryakıt taşıyan araç ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehir ilçesinde ise kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araç ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otobüsün tamamen yandığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İsfahan Tahran

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