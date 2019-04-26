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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:22 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 15'i çocuk, 60 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 15'inin çocuk, 4'ünün kadın olduğu aktarılan bakanlık açıklamasında, bu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze insan hakları israil askerleri

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