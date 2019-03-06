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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 01:53 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları bombaladı İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına "yanan balon" gönderilmesi üzerine Kassam Tugayları'na ait bir askeri kompleks içerisindeki bazı noktaları bombaladığı kaydedildi.

İsrail vatandaşlarına yönelik zarar verme girişiminin son derece tehlikeli olarak görüldüğü ifade edilen açıklamada, Gazze'de yaşananların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu belirtildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Filistin tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

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Gazze israil saldırı

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