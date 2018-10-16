GÜNCELLEME - İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir ortaokuldaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bademli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7 öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti üzerine okula ambulans sevk edildi.

Öğrencilerin, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından 14 öğrenci ve 1 öğretmenin daha rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı 22'ye çıktı.

Hastaneye gelen Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü de öğrenci ve öğretmenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavileri tamamlanan öğretmen ile öğrenciler taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

