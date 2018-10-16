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GÜNCELLEME - İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci ve 1 öğretmen, tedavilerinin ardından taburcu edildi SAYI GÜNCELLENDİ, HASTALARIN TABURCU EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir ortaokuldaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bademli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7 öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti üzerine okula ambulans sevk edildi.

Öğrencilerin, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından 14 öğrenci ve 1 öğretmenin daha rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı 22'ye çıktı.

Hastaneye gelen Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü de öğrenci ve öğretmenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavileri tamamlanan öğretmen ile öğrenciler taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Ödemiş öğrenci

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