GÜNCELLEME - İzmir'de tekstil atölyesinin duvarı çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslamsaray Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine bitişik depoda pamukları istifleyen iş makinesi duvara çarptı. İş yerinin duvarı tekstil atölyesinde çalışan işçilerin üzerine çöktü.

Kazada duvar altında kalan işçilerden Hülya Durac ve Necla Davulcu hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de duvarın altında başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma yaptı.

Bu arada iş makinesinin operatörü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

